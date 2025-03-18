США намерены покончить с атаками хуситов на корабли в Красном море

Тэмми Брюс указала на то, что точечные атаки будут прекращены.

В американском внешнеполитическом ведомстве намерены покончить с атаками йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах" на суда США в Красном море и Аденском заливе. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница прокомментировала военную операцию Вашингтона против хуситов. По мнению сотрудницы Госдепа США, действия хуситов затрагивают весь мир и гражданское судоходство, поэтому страны вынуждены делать круги вокруг Африки.

Предыдущие администрации США наносили слабые точечные удары в случае нападения хуситов. Но это первый раз, когда происходит настоящая, действительная атака, направленная на то, чтобы это прекратилось. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе заметили, что власти США поставили перед собой задачу не забрать "зуб за зуб", а обеспечить такое движение, которое направлено на то, чтобы сделать мир безопаснее, сильнее и более процветающим, но при этом благоразумным. Тэмми Брюс указала, что Вашингтон не признает хуситов законным правительством страны, так как держат фактически Йемен у себя в заложниках.

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Фото и видео: YouTube / Fox Business