США рассчитывают, что на Украине будет достигнут устойчивый мир

Тэмми Брюс указала на дипломатические усилия Вашингтона в общении с Киевом и Москвой.

В американском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают на достижение устойчивого мира на украинской территории. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Госдепе США официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница указала СМИ на то, что весь мир хочет того, чтобы региональный конфликт между Киевом и Москвой завершился. Именно ради достижения данной цели государственный секретарь Марко Рубио сейчас работает методом челночной дипломатии. Следом за этим произойдет телефонный разговор между президентом-республиканцем Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Вашингтон хочет добиться того, чтобы Кремль согласился на режим прекращения огня "и перейти к делу".

Для того, чтобы иметь возможность говорить о мире, о том, как мы можем добиться того, чтобы это был устойчивый мир, а не что-то продолжительностью шесть месяцев, или даже год-два, нужно, чтобы прекратились убийства. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп опроверг сообщения о списке стран с ограничениями на въезд.

Фото и видео: YouTube / Fox Business