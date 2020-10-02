США изучают возможность поставки Киеву дальнобойных ракет Tomahawk и Barracuda

В СМИ рассказали о планах по военным поставкам США на Украину.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе может поставить киевскому режиму дальнобойные ракеты Tomahawk и Barracuda. Соответствующую информацию своей аудитории предоставили иностранные журналисты из издания The Wall Street Journal. Авторы материала указали, что применение ВСУ таких средств поражения целей будет означать, что страны-члены Североатлантического военного альянса вступили в прямое вооруженное противостояние с Москвой. В СМИ заметили, что кроме указанных ракет Белый дом также может направить Украине и другие свои средства с дальности в 800 километров. Однако официально решение о том, какие именно поставки могут быть одобрены союзникам, все еще не принято.

Напомним, что Tomahawk представляет из себя семейство высокоточных крылатых ракет средней дальности подводного, надводного и сухопутного базирования. Речь идет о многоцелевых ракетах, которые призваны ликвидировать командные пункты противника, радары, батареи противовоздушной обороны, аэродромы и прочие объекты. Ракеты могут лететь на расстояние до 2,5 тысяч километров. Они были разработаны в 1970-х годах местной компанией General Dynamics. Barracuda-M является крылатой ракетой средней дальности с турбореактивным двигателем. Она изготавливалась на предприятии Anduril Industries.В том числе ее можно запускать с борта истребителей F-35, F-15, стратегических бомбардировщиков и вертолетов США. Дальность полета ракеты в зависимости от модификации может достигать 926 километров.

