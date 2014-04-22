Bloomberg: Трамп мог изменить позицию по Tomahawk после разговора с Путиным

Глава США не хочет передавать ВСУ крылатые ракеты в преддверии двустороннего саммита с Россией.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп мог поменять свою позицию по поставкам Вооруженным силам Украины крылатых ракет Tomahawk после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили иностранные журналисты из новостного агентства The Bloomberg. В издании говорится о том, что лидер Белого дома во время беседы с Кремлем от 16 октября пытался показать Москве, что он не намерен передавать киевскому режиму американское вооружение Tomahawk. Авторы статьи предположили, что таким образом администрация из Вашингтона хочет "дать дипломатии еще один шанс".

После телефонного разговора с российским президентом Трамп заявил, что они с коллегой условились встретиться в обозримом будущем в столице Венгрии. Позже иностранный политик отметил, что это мероприятие может состояться в ближайшие две недели. По завершении телефонной беседы Путина и Трампа помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал СМИ, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу руководителей, которая может проводиться в Будапеште. По его словам, речь идет о важном моменте. Подготовка к двустороннему саммиту начнется с телефонного разговора между государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Встреча Трампа с Путиным в Будапеште может состояться в течение двух недель.

Фото: Белый дом