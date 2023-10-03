США исходят из того, что Путин не приедет на саммит АТЭС в Сан-Франциско

Мэттью Миллер не смог ответить на вопрос о возможном прибытии на мероприятие Сергея Лаврова.

Американское внешнеполитическое ведомство исходит из того, что президент России Владимир Путин не станет принимать участия в предстоящем в ноябре саммите АТЭС в Сан-Франциско, штат Калифорния. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Мы говорили, что будем соблюдать свои обязательства как принимающая сторона. Но также будем соблюдать свои санкционные правила и нормы при рассылке приглашений. Меня спрашивали в контексте других лиц. Я бы сказал, что был бы очень удивлен, если бы Владимир Путин <...> захотел явиться на встречу в Сан-Франциско. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Сотрудник Госдепа США не стал отвечать на вопросы о том, как бы Вашингтон реагировал в том случае, если бы российский президент Владимир Путин получил такое приглашение и приехал на территорию США, в связи с решением Международного уголовного суда об аресте главы государства. Мэттью Миллер пресек соответствующие попытки СМИ. Он заметил, что президента России не будет в Сан-Франциско. Дополнительно эксперт не стал отвечать на вопрос о том, что будет ли Вашингтон приглашать на саммит главу российского МИД Сергея Лаврова.

США не стали комментировать утверждения об этнических чистках в Карабахе.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State