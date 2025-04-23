В Кремле оценили информацию о том, что Марко рубио не будет присутствовать на встрече в Великобритании с украинскими делегатами.

Американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе и киевскому режиму не удалось сблизить свои позиции по вопросу мирного урегулирования регионального кризиса на украинской территории. Соответствующее заявление от 23 апреля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля прокомментировал информацию о том, что делегаты из Вашингтона и Киева должны будут встретиться в Лондоне. На мероприятии заявлен к участию специальный посланник Белого дома Кит Келлог. Известно, что государственного секретаря Марко Рубио в Великобритании не будет из-за загруженного графика.

В Лондоне действительно речь шла о встрече посланцев из США, из Украины с тем, чтобы США могли продолжить свои посреднические усилия. Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Предложение Киева по прекращению ударов нуждается в анализе, заявил Песков.

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