Дмитрий Песков оценил инициативу Киева после пасхального перемирия.

Предложение киевского режима по прекращению ударов по гражданской инфраструктуре надо проанализировать с учетом опыта пасхального перемирия. Соответствующее заявление от 22 апреля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля добавил, что при желании и открытости Украины могут быть предприняты шаги для тог, чтобы юридически расчистить препятствия для мирных переговоров с Москвой.

Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров. Она сделала предложение не наносить удары, но эту тему нужно обсудить с учетом опыта пасхального перемирия. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что пасхальное перемирие было объявлено Москвой. Оно действовало с 18 часов вечера 19 апреля до 00 часов утра 21 апреля. Президент России заявил, что исходит из того, что киевский режим последует примеру. При этом Владимир Путин отметил, что Вооруженные силы страны должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны арии противника. В понедельник, 21 апреля, министерство по обороне указало, что за время перемирия было зафиксировано 4900 нарушений со стороны ВСУ.

Песков: пока не принято решение, кто от РФ поедет на похороны Папы Римского Франциска.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости