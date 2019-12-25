Стену покрасят по требованию президента США Дональда Трампа.

США хотят покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет. Об этом заявила американский министр внутренней безопасности Кристи Ноэм на пресс-конференции.

По ее словам, стена черного цвета будет раскаляться на солнце и пресечет попытки нелегальных мигрантов перелезть через нее. Также Ноэм напомнила, что сооружение не только высокое, но и глубоко уходит под землю. Министр отметила, что стену покрасят по требованию президента США Дональда Трампа.

Фото: Pixabay.com