Беглов пригласил на гастроли в Петербург театр Мариуполя

Губернатор вручил сертификат на гастроли руководителю Мариупольского драмтеатра, отстроенного при шефстве Северной столицы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, находясь с визитом в Мариуполе, вручил генеральному директору Мариупольского драмтеатра Игорю Солонину сертификат на проведение гастролей коллектива в северной столице в 2026 году. Церемония прошла в ходе торжественного открытия отстроенного заново здания театра, сообщает корреспондент ТАСС.

В последний раз Мариупольский театр был в Санкт-Петербурге 40 лет тому назад. Мы вас ждем в Санкт-Петербурге на гастролях. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Здание Мариупольского драматического театра было разрушено в марте 2022 года. Восстановление исторического объекта было взято под шефство Санкт-Петербургом. Работы велись силами строителей и реставраторов из северной столицы. В церемонии открытия восстановленного здания также принял участие глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Ранее Piter.TV сообщал, что каждый четвёртый петербуржец в 2026 году планирует изменить жизнь.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"