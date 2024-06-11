Стоимость ремонта в Петербурге превысила московские цены

Сантехника подорожала на 16%, а лакокрасочные материалы — на 13,5% за полгода.

За первое полугодие 2025 года материалы для ремонта квартир в Петербурге подорожали в среднем на 7,3%, достигнув 10,7 тыс. рублей за квадратный метр. Это превысило показатель Москвы, где рост составил 7,5%, но средняя цена осталась ниже — 9,9 тыс. рублей за "квадрат". Данные приводит ТАСС со ссылкой на исследование аналитического агентства Infoline.

Стоимость материалов для ремонта студии в Северной столице достигла 12,1 тыс. рублей за квадратный метр (+7,5%), для однокомнатной квартиры — 10,9 тыс. рублей (+7,4%), для двухкомнатной — 9,7 тыс. рублей (+7%).

Наибольший рост цен зафиксирован в категориях: сантехника (+16%), лакокрасочные материалы (+13,5%), электрика: (+12,9%), сухие строительные смеси (+8,2%). Напольные покрытия, расходники и керамическая плитка подорожали примерно на 6%, а двери — на 5,4%. Единственное снижение (-6,1%) отмечено в категории герметиков и химии.

Сухие строительные смеси занимают наибольшую долю в структуре затрат на ремонт (31%), за ними следуют напольные покрытия (16%), сантехника (12%) и двери (11%). Эксперты связывают рост цен с инфляционными процессами, увеличением себестоимости производства и логистики, а также сезонным спросом.

