СПб ФИЦ РАН и Академия Следственного комитета начнут сотрудничать в сфере противодействия киберпреступлениям

Сотрудничество позволит разработать новые методики и программы, чтобы противодействовать преступности.

Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) и Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве, передает пресс-служба СПб ФИЦ РАН в пятницу, 30 июля.

Опыт наших специалистов в сфере цифровой безопасности и сотрудников Санкт-Петербургской академии Следственного комитета в области юриспруденции, раскрытия реальных преступлений позволит начать разработку новых методик и программных продуктов для противодействия преступности. Директор СПб ФИЦ РАН, доктор технических наук, профессор, Андрей Ронжин

Помимо этого эксперты будут делиться друг с другом применением своих передовых научных разработок, проводить совместные образовательные мероприятия.

Также студенты и преподаватели академии смогут обучаться и работать с реальными случаями киберугроз, которыми занимаются эксперты недавно созданного в СПб ФИЦ РАН.

Ранее мы писали, что в СК заявили, что из-за пандемии участились случаи киберпреступлений.

Фото: пресс-служба СПб ФИЦ РАН