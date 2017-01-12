Из-за пандемии участились случаи киберпреступлений

Такой вывод озвучил замглавы СК РФ.

В интервью ТАСС заместитель председателя СК РФ генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус отметил, что на фоне пандемии коронавируса, растет количество эпизодов мошенничества в отношении социально незащищенных групп населения – пенсионеров и инвалидов. Мошенники перешли в интернет: звонят, представшись сотрудниками банка, полицейскими, убеждают переводить деньги на сторонние счета.

Сейчас расследуются дела в отношении четырех организованных преступных групп, по которым к уголовной ответственности привлекли более 50 человек, а количество эпизодов будет исчисляться сотнями. Клаус отметил, что киберпреступления связаны не только с мошенничеством, но и торговлей наркотиками, и экстремистскими преступлениями, и педофилией.

Несмотря на это, интернет может помочь в расследованиях. Так, в Петербурге спустя десять лет нашли убийцу женщины. Неосмотрительный мужчина запостил фотографию в интернете. Тогда, в 2010 году, дело приостановили, имея лишь фото подозреваемого. Однако благодаря технологиям следователи нашли предполагаемого убийцу и вывели его на чистую воду.

Архивные дела с изображениями предполагаемых преступников вновь изучают, чтобы, используя технологии, находить преступников.

Ранее мы писали, что замглавы СК оценил утверждения, что для Петербурга характерны убийства с расчленением.

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