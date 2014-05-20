СПбМТСБ возобновила торги

Площадка будет работать до 14:00.

В 12:45 Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТС) возобновила торги после непродолжительной приостановки. Об этом сообщили представители торговой площадки.

Торги продолжатся до 14:00. Поставки природного газа поставки на сутки проходят на балансовом пункте Локосово с 12:45 до 13:15, а на пункте Надым они будут длиться с 13:15 до 13:45.

Напомним, что торги СПбМТС были приостановлены в понедельник, 16 октября, по неизвестным причинам.

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