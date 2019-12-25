СПбГУ запустит бесплатный онлайн-курс Татьяны Черниговской по нейролингвистике

Преподавать курс будут также профессоры из Норвегии, Финляндии и США.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) запускает на онлайн-платформе Coursera новый курс о нейролингвистике под руководством профессора, члена-корреспондента РАО и завлабораторией когнитивных исследований Татьяны Черниговской. Об этом сообщили 2 апреля в пресс-службе вуза.

В ходе курса расскажут об истории нейролингвистики, нейрофизиологических и клинических исследованиях речи, письма и чтения. Любопытными пунктами станут ответы на вопрос о том, почему больные шизофренией страдают галлюцинациями, как дети учатся первому и второму языкам и что происходит в мозге человека, неспособном говорить или понимать речь. Преподавать курс будут также профессоры из Норвегии, Финляндии и США.

Как отметила Татьяна Черниговская, в период самоизоляции и удаленной работы у большинства людей сбился привычный алгоритм.

Для того чтобы мозг в этих условиях хорошо работал, он должен работать. Извините за языковую игру. Работать — это не значит в чашку налить чая, это значит читать сложные книги, слушать великую музыку, смотреть великие фильмы и думать. И сейчас есть на это время" – рассказала профессор.

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