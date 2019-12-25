СПбГУ зачислил 1250 иностранцев после трех олимпиад и теста по русскому

Число заявок от иностранцев выросло на 45 процентов.

Санкт-Петербургский государственный университет завершил отбор иностранных абитуриентов для зачисления в 2025 году. На все образовательные программы университета будет зачислено 1250 иностранных студентов.

Отбор проводил самостоятельно в соответствии с правилами Министерства образования РФ. Основным механизмом стали три международные олимпиады, в которых участвовали более 9.5 тысяч человек из 108 государств. Все поступающие сдали специальный тест на знание русского языка на уровне В1-В2. Рост числа заявлений от иностранных абитуриентов составил 45% по сравнению с 2023 годом. Конкурс на платные места для иностранцев достиг 5-6 человек на место. Наибольший рост продемонстрировали абитуриенты из стран Африки, включая Нигерию, Того, Гану и Судан.

Общий план приема в СПбГУ в 2025 году превышает 10 тысяч человек, из которых 2600 уже зачислены на бюджетные места бакалавриата и специалитета.

В Ленинградской области завершилась приемная кампания. Более 72 тысяч заявлений подали абитуриенты в вузы, техникумы и колледжи Ленинградской области.

Фото: Piter.tv