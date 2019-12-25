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СПбГУ вошёл в топ-3 вузов страны по зарплатам выпускников-юристов
Сегодня, 18:04
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СПбГУ вошёл в топ-3 вузов страны по зарплатам выпускников-юристов

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Аналитики оценивали 38 вузов по всей стране.

Санкт-Петербургский государственный университет вошел в топ-3 лучших юридических вузов страны по уровню зарплат выпускников 2015-2020 годов. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы "SuperJob". 

Лидером рейтинга стал Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Выпускники учебного заведения в первые пять лет после окончания зарабатывают порядка 125 тыс. рублей. 

На втором месте расположился Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. В среднем бывшие подопечные вуза зарабатывают 120 тыс. рублей. 

И на третьем месте находится Санкт-Петербургский государственный университет, выпускники-юристы которого зарабатывают 115 тыс. рублей. 

В пятёрку лидеров также вошли Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" и Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Ранее мы писали, что в этом году в петербургских вузах выделили более 28 тысяч бюджетных мест.

Фото: Piter.tv

Теги: выпускники, зарплата, рейтинг, юристы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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