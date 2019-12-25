В петербургских вузах выделили более 28 тысяч бюджетных мест в 2021 году

Ограничений по количеству внебюджетных мест в вузах теперь нет.

Председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов рассказал об особенностях приемной кампании в вузы в 2021 году. В этом году количество бюджетных мест по сравнению с 2020 увеличилось на 600. Пресс-конференция проходит 7-го июля на площадке "Интерфакс Северо-Запада", передал корреспондент Piter.TV.

Для поступающих на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры готовы 28650 бюджетных мест. При этом количество выпускников школ составляет около 29 тыс. Как ранее сообщил председатель комитета по высшей школе и науки Андрей Максимов, бюджетные места увеличили на следующих направлениях — "Инженерное дело", "Здравоохранение и медицинские науки", "Образование и педагогические науки", "Искусство и культура" и других.

По словам Демидова, приемная кампания уже идет, ребята активно подают документы в вузы. Это можно сделать четырьмя способами: лично, если позволяет эпидемиологическая обстановка региона, по почте, через личный кабинет абитуриента на сайте вуза, через госуслуги "Поступаю в вуз онлайн".

Подленник аттестата можно подать в вуз, в который был зачислен студент, в течение года. В этом году у абитуриентов есть возможность подавать документы в большее количество вузов и на большее количество направлений, однако, как показывает практика, в основном ребята не пользуются такой возможностью. Еще из нововведений - вузы могут по своему усмотрению устанавливать количество внебюджетных мест. Алексей Демидов отметил, что, если у вуза меньше бюджетных мест - это не значит, что он хуже.

По ряду направлений абитуриенты могут выбирать, результаты какого экзамена предоставить. Например, в группе "Экономика" русский язык и математика являются обязательными предметами, но третий предмет - обществознание или английский язык они могут выбрать самостоятельно. Таким образом, они могут предоставить результаты ЕГЭ по тому экзамену, который сдали лучше.

Студенты, которые не сделали прививку от коронавируса и не предъявили документы о наличии антител, будут заниматься в дистанционном формате. Это не касается тех, кому еще не исполнилось 18 лет.

Фото: Unplash / @mikael_k