СПбГУ вошел в топ-100 лучших университетов мира в области гуманитарных наук

Университет занял 91 позицию.

Санкт‑Петербургский государственный университет вошел в топ-100 лучших рейтинга Round University Ranking университетов мира в области гуманитарных наук. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Вуз поднялся на 87 строчек за год и перешел из "Золотой лиги" в "Бриллиантоввую". В данном рейтинге эксперты оценивают эффективность более 800 ведущих вузов мира по шести укрупненным предметным областям: гуманитарные науки, науки о жизни, медицинские науки, естественные науки, технические науки и социальные науки. Также на позиции влияет критерий интернационализации университета.

Также СПбГУ поднялся с 255 на 222 место области социальных наук.

Ранее мы писали, что Высшая школа менеджмента СПбГУ улучшила свои позиции в рейтинге The Financial Times.

Фото: Pixabay