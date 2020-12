Высшая школа менеджмента СПбГУ улучшила свои позиции в рейтинге The Financial Times

Учебное заведение поднялось вверх сразу на 8 пунктов и теперь занимает 51 строчку рейтинга.

В понедельник, 7 декабря, издание The Financial Times опубликовало ежегодный рейтинг европейских бизнес-школ. В списке оказалась Высшая школа менеджмента СПбГУ, которая по сравнению с прошлым годом улучшила свои позиции сразу на 8 пунктов. Теперь учебное заведение занимает 51 строчку рейтинга.

В 2006 году президент России Владимир Путин в рамках нацпроекта "Образование" поставил задачу создать школу, которая готовила бы специалистов, способных решать глобальные экономические проблемы, повышать конкурентоспособность российского бизнеса и всей российской экономики.

"Постоянное повышение позиции Высшей школы экономики в международных рейтингах является свидетельством того, что команда университета за прошедшие годы добилась больших успехов в работе", - отметил ректор СПбГУ Николай Кропачев.

К 2025 году школа планирует попасть в топ-30 ведущих европейских бизнес-школ, чтобы достигнуть полного паритета с лидерами подготовки бизнес-управленцев и дальше создавать знания, растить новые кадры и менять мир к лучшему.

При составлении рейтинга The Financial Times учитывает сразу несколько параметров, связанных с магистерскими и бакалаврскими программами в сфере бизнесадминистрирования. Анализ программ проводится в ходе опросов выпускников. На итоговое место в рейтинге влияют такие критерии, как средний уровень доходов, рост зарплаты и карьерный рост выпускников в течение трех лет после окончания вуза, степень международной академической мобильности, уровень научных исследований в школе, процент преподавателей с ученой степенью и другие. Рейтинги Financial Times являются международным и общепринятым знаком качества программ бизнес-образования.

Фото: Instagram / gsom.spbu