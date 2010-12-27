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СПбГУ вошел в ТОП-200 лучших вузов мира по версии Times
Сегодня, 18:52
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Butenko
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СПбГУ вошел в ТОП-200 лучших вузов мира по версии Times

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Главный вуз Петербурга в очередной раз попал в престижный рейтинг от британских журналистов.

Журнал Times включил МГУ им Ломоносова в топ-100 лучших вузов мира, а СПбГУ - в топ-200. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на Times Higher Education. При этом известно, что московский университет вошел в первую сотню рейтинга по всем показателям. А вот СПбГУ наряду с Казанским федеральным университетом и ВШЭ - прошли в рейтинг только по показателям "Социальные науки", "Бизнес" и "Право".

Составители ТОПа основательно изучили крупнейшие вузы мира по 5 ключевым параметрам. Так, их интересовали уровень преподавания, исследовательской деятельности, цитирования в научных изданиях и международной работы, а также доходы вузов. 

Теги: высшее образование , спбгу
Категории: Новости СПб

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