СПбГУ вошел в ТОП-200 лучших вузов мира по версии Times

Главный вуз Петербурга в очередной раз попал в престижный рейтинг от британских журналистов.

Журнал Times включил МГУ им Ломоносова в топ-100 лучших вузов мира, а СПбГУ - в топ-200. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на Times Higher Education. При этом известно, что московский университет вошел в первую сотню рейтинга по всем показателям. А вот СПбГУ наряду с Казанским федеральным университетом и ВШЭ - прошли в рейтинг только по показателям "Социальные науки", "Бизнес" и "Право".

Составители ТОПа основательно изучили крупнейшие вузы мира по 5 ключевым параметрам. Так, их интересовали уровень преподавания, исследовательской деятельности, цитирования в научных изданиях и международной работы, а также доходы вузов.