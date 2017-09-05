Британские журналисты включили СПбГУ в топ-100 университетов мира

Издание Times Higher Education второй год подряд включает главный питерский вуз в топ-100 университетов мира.

Престижное британское издание о жизни "высшей школы" Times Higher Education опубликовало результаты рейтинга "Лучшие университеты мира-2018". В список из 100 лучших вузов планеты вошел и петербургский СПбГУ. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

По данным издания, главный универитет Петербурга становится участником "золотой сотни" второй год подряд. При этом в аналитике, опубликованной исследователями из Британии, наш вуз вырос сразу по нескольким показателям. Так, СПбГУ прибавил на 22 процента по шкале "доля иностранных профессоров". На 40 процентов выросло число иностранных студентов и незначительный прирост показал критерий "публикаций в международном соавторстве".