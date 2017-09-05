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Британские журналисты включили СПбГУ в топ-100 университетов мира
Сегодня, 19:27
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Butenko
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Британские журналисты включили СПбГУ в топ-100 университетов мира

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Издание Times Higher Education второй год подряд включает главный питерский вуз в топ-100 университетов мира.

Престижное британское издание о жизни "высшей школы" Times Higher Education опубликовало результаты рейтинга "Лучшие университеты мира-2018". В список из 100 лучших вузов планеты вошел и петербургский СПбГУ. Об этом сообщает "Петербургский дневник"

По данным издания, главный универитет Петербурга становится участником "золотой сотни" второй год подряд. При этом в аналитике, опубликованной исследователями из Британии, наш вуз вырос сразу по нескольким показателям. Так, СПбГУ прибавил на 22 процента по шкале "доля иностранных профессоров". На 40 процентов выросло число иностранных студентов и незначительный прирост показал критерий "публикаций в международном соавторстве".

 

 
Теги: новости науки , новости питера за сегодня , новости спб , спбгу
Категории: Новости СПб

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