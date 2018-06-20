Видео: огромные ракообразные съели аллигатора

Исследователи из Университета штата Луизиана в рамках научного эксперимента скормили мертвых аллигаторов гигантским ракообразным изоподам. Процесс они сняли на видео.

В Сети появились кадры с необычного научного эксперимента. Исследователи из Университета штата Луизиана скормили мертвых аллигаторов гигантским ракообразным изоподам.

По данным National Geographic, изоподы водятся в глубинах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Древнейшие существа достигают в длину до 76 сантиметров.

Для того, чтобы выяснить, как питаются изоподы, ученые опустили на глубину 2000 метров в Мексиканском заливе трех мертвых аллигаторов, которые также являются древнейшими представителями фауны.

На кадрах видно, что подводные существа прогрызли шкуру аллигаторов и наелись так, что не могли двигаться.

Эксперимент показал, что рептилии, оказавшиеся на дне, как и умершие киты или большие рыбы, становятся источником пищи даже в практически необитаемом глубоководном мире.

Видео: YouTube/ LUMCON