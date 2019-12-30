Напомним, Андрей Павленко ушел из жизни 4 января 2020 года после двух лет борьбы с раком желудка.

В пятницу, 10 января, стало известно о том, что СПбГУ создал грант на научные исследования имени онколога Андрея Павленко. Об этом сообщает 78.ru.

Эту стипендию будут выдавать на исследования в области онкологии.

Андрей Павленко работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова и спас множество жизней. Последние годы он боролся с раком третьей стадии.

Напомним, Андрей Павленко ушел из жизни 4 января 2020 года после двух лет борьбы с раком желудка. Накануне он опубликовал прощальное письмо, в котором заявил, что его жизненный путь завершается, так как болезнь оказалась коварнее.

Ранее мы сообщали о том, когда пройдет панихида по онкологу Павленко.

Фото:Instagram /dr.pavlenko_cancerfund