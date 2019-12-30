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СПбГУ создал грант на научные исследования имени онколога Андрея Павленко
Сегодня, 11:06
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IRINA_CHALKINA

СПбГУ создал грант на научные исследования имени онколога Андрея Павленко

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Напомним, Андрей Павленко ушел из жизни 4 января 2020 года после двух лет борьбы с раком желудка.

В пятницу, 10 января, стало известно о том, что СПбГУ создал грант на научные исследования имени онколога Андрея Павленко. Об этом сообщает 78.ru. 

Эту стипендию будут выдавать на исследования в области онкологии.

Андрей Павленко работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова и спас множество жизней. Последние годы он боролся с раком третьей стадии.

Напомним, Андрей Павленко ушел из жизни 4 января 2020 года после двух лет борьбы с раком желудка. Накануне он опубликовал прощальное письмо, в котором заявил, что его жизненный путь завершается, так как болезнь оказалась коварнее. 

Ранее мы сообщали о том, когда пройдет панихида по онкологу Павленко.

Фото:Instagram /dr.pavlenko_cancerfund

 

Теги: андрей павленко, новости спб, общество, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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