СПбГУ перевыпустил первую книгу Вербицкой и выложил в открытом доступе

Теперь все желающие избежать распространенных ошибок в речи.

В понедельник, 16 ноября, стало известно о том, что СПбГУ перевыпустил первую книгу Вербицкой. Её разместили на сайте учебного заведения.

В пресс-службе отметили, что соответствующая публикация словаря приурочена к Международной научной филологической конференции, которая посвящена памяти Людмилы Алексеевны Вербицкой.

Мероприятие проходит с 16 по 24 ноября в дистанционном режиме.

Людмила Вербицкая возглавляла университет с 2008 по 2019 год, признана выдающимся советским и российским лингвистом-русистом. Профессор ушла из жизни в минувшем ноябре после продолжительной болезни.

Ранее мы сообщали о том, что работающим петербуржцам старше 65 разрешили уйти на больничный до 15 января.

Фото:СПбГУ / "ВКонтакте"