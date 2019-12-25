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Стало известно, сколько зарабатывают выпускники юрфака СПбГУ
Сегодня, 14:57
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Стало известно, сколько зарабатывают выпускники юрфака СПбГУ

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Их средняя заработная плата является одной из самых высоких по России среди остальных вузов.

В СПбГУ рассказали, сколько зарабатывают выпускники юридического факультета после окончания вуза. Средняя зарплата составляет 110 тысяч рублей, сообщила пресс-служба университета. 

Исследовательский центр Superjob составил рейтинг. Первое место по зарплате выпускников-юристов занял МГУ. На втором расположились Московский государственный институт международный отношений МИД РФ и СПбГУ. Тройку лидеров замкнул НИУ ВШЭ. Всего в список вошли 57 высших учебных заведений. 

При исследовании был изучен средний уровень доходов молодых специалистов, которые окончили  вузы в России с 2014 по 2019 год. 

Данные последнего года показали, что выпускники юридического факультета СПбГУ зарабатывают больше всех. 

Ранее стало известно, что первое здание единого кампуса СПбГУ планируется построить в 2024 году. 

Фото: spbu.ru

Теги: зарпалта, спбгу, юристы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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