Первое здание единого кампуса СПбГУ планируется построить в 2024 году

Начать строительство университет сможет в 2022 году.

Первое здание нового единого кампуса Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Пушкинском районе планируется возвести в 2024 году. Об этом 15 июля сообщил "Интерфакс" со ссылкой на ректора вуза Николая Кропачева.

Уже в 2022 году университет сможет начать строительство, и спустя два года завершить работы над одним или даже несколькими зданиями кампуса. Отмечается, что изменения в генплан проекта внесут в 2021 году, сам проект кампуса уже находится на подписании у премьер-министра. В строительство готовы вложить порядка 45 млрд рублей из федерального бюджета и средств инвесторов.

Кропачев также рассказал, что у губернатора Ленобласти попросили выделить участок земли рядом с технологической долиной. Согласно проекту, она должна появиться вблизи кампуса. Ответ от Александра Дрозденко ректору СПбГУ пока не пришел, однако Кропачев уверен, что в случае согласия у Петербурга будут перспективы для развития на территории области.

Ранее в СПбГУ рассказали о самых востребованных направлениях для поступления у иностранных абитуриентов.

Фото: Piter.TV