В СПбГУ рассказали о самых востребованных направлениях для поступления у иностранных абитуриентов

Иностранные студенты стали активнее подавать заявления на поступления, чем в прошлом году.

В этом году в СПбГУ зафиксировали высокий спрос на обучение в университете со стороны иностранных граждан. Заявления на обучение за счет бюджета России подали более 3800 человек. Это на 1000 больше, чем в 2019-м году. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Впервые в конкурсе приняли участие граждане Кубы, Мавритании, Анголы, Бенина, Чада и Чили. Больше всего заявлений поступило от граждан стран СНГ и Китая.

Наиболее востребованными оказались программы бакалавриата "Международные отношения", "Менеджмент", "Планирование и информационные технологии", специалитета ― "Лечебное дело" и "Стоматология".

Проректор по воспитательной работе и организации приема СПбГУ Александр Бабич отметил, что, несмотря на пандемии, знакомство с университетом проходило, но онлайн.

Ранее ученые СПбГУ разработали метод расшифровки генома коронавируса.

Фото: spbu.ru