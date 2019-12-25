СПбГУ доверили право проводить клинические испытания медизделий

Только два петербургских учреждения могут проводить экспертизу.

Санкт-Петербургский государственный университет получил право проводить клинические испытания медицинских изделий. Как сообщили в пресс-службе вуза 21 августа, университет соответствует всем требованиям, необходимых для экспертизы аппаратов и оборудования и включается в перечень медицинских организаций, имеющих право на подобные работы.

На клинических испытаниях устанавливается безопасность и эффективность различных медизделий для дальнейшей регистрации. СПбГУ теперь известен и в Евразийской экономической комиссии, для вуза это большой шаг в становлении, подчеркнул начальник отдела координации экспериментальных и клинических исследований Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ Иван Карнаухов. Вместе с СПбГУ в почетный перечень входит лишь еще одно петербургское учреждение.

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Фото: Piter.TV