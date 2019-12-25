СПбГУ планирует отказаться от дистанционного обучения к маю

В случае, если уровень заболеваемости коронавирусом начнет снижаться и дальше, вуз примет решение о выходе на очный формат обучения.

В среду, 3 февраля, пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета заявила, что к маю этого учебного заведение полностью откажется от дистанционного формата обучения в случае, если ситуация с коронавирусом полностью стабилизируется. Об этом сообщила "Фонтанка".

В марте вуз начнет проводить занятия по всем программам в смешанном формате очного обучения с "применением информационно-коммуникативных технологий" – практические и лабораторные занятия будут проводить аудиторно. А через месяц-два студенты полностью выйдут на очное обучение.

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