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СПбГУ планирует отказаться от дистанционного обучения к маю
Сегодня, 17:55
49
smirenny

СПбГУ планирует отказаться от дистанционного обучения к маю

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В случае, если уровень заболеваемости коронавирусом начнет снижаться и дальше, вуз примет решение о выходе на очный формат обучения.

В среду, 3 февраля, пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета заявила, что к маю этого учебного заведение полностью откажется от дистанционного формата обучения в случае, если ситуация с коронавирусом полностью стабилизируется. Об этом сообщила "Фонтанка".

В марте вуз начнет проводить занятия  по всем программам в смешанном формате очного обучения с "применением информационно-коммуникативных технологий" – практические и лабораторные занятия будут проводить аудиторно. А через месяц-два студенты полностью выйдут на очное обучение. 

Ранее мы писали, что в МО "Ржевка" и "Пороховые" хотят сделать общественные пространства. 

Фото: pixabay

Теги: дистанционное обучение, спбгу, удалёнка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Горичева Ирина
Сегодня 18:08

Умoляю, пoмогите нaм! Hедавно мнe пpишлось пoхоронить cупруга, кoторый пoследние нeсколько лeт пpожил инвaлидом в pезультате ДТП. Bсе имeющиеся нa тoт мoмент дeньги я пoтратила нa eго пoхороны, a жили мы тoлько нa eго пoсобие. Cейчас я вынyждена хoть кaк-тo бoроться зa cвою жизнь и зa жизнь двyх cвоих мaленьких дeток, пoтому чтo y нaс нeт дeнег дaже нa eду. Мы не ели уже несколько дней... Квaртиру мы cнимаем, и eсли нe зaплатим, нaс пpосто вышвыpнут нa yлицу, пoтому чтo xозяину нeважно, eсть y мeня дeньги или нeт. Eсли eсть cреди людeй дoбрые и нeравнодушные, cпасите нaши дyши! Kарта cбер 2202 2019 0902 8082, мoе имя Иpина. Мы бyдем мoлиться зa кaждую кoпейку, кoторую вы cможете пoжертвовать. Здоровья вам и всего наилучшего!
 

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