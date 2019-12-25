СПбГУ открыл виртуальный тур по особняку Кельха

Здание было передано университету в 1990-х годах.

Любой желающий может прогуляться по архитектурному памятнику XVIII века — особняку Кельха. В Санкт-Петербургском государственном университете создали онлайн-экскурсию по зданию.

В ходе виртуального тура можно посетители познакомятся с разными архитектурными стилями. Экскурсия начинается с улицы, на который видна панорама исторического здания. Затем тур проходит через Малую (Розовую) гостиную и бильярдную, где отдыхали Кельхи, Белый танцевальный зал. Интересные детали есть не только в особняке, но и в его дворе.

Здание было построено в 1858 году почетным петербуржцем Иванлм Кондоянаки, а в 1895 году перешел во владение супругов Кельх. В советский период там располагались партийные учреждения и киношкола. В 1990-е годы особняк передали СПбГУ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что СПбГУ начнет строительство трех новых общежитий на Васильевском острове в 2021-м году.

Фото: spbu.ru/virtual_tour_kelh