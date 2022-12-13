СПбГУ окажет помощь студентке, задержанной в Латвии

Девушка была задержана сотрудниками службы госбезопасности.

Представители СПбГУ готовы оказать помощь 22-летней студентке Татьяне Андриец, которая была задержана при поездке в Ригу во время каникул. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на проректора вуза по правовым вопросам Юрия Пенова.

Девушку задержали сотрудники службы госбезопасности Латвии. Её заподозрили кураторстве нежелательного в Прибалтике Telegram-канала и посчитали пророссийской активисткой.

Пресс-служба посольства России в Латвии указала на то, что Андриец пока не получила официального обвинения. По её месту жительства прошли обыски, принимается решение о процессуальном статусе девушки.

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Фото: Piter.TV