Программы по "военной повестке" появятся в вузах Петербурга

В Петербурге могут появиться новые образовательные программы, связанные с беспилотной авиацией.

Стало известно, что в Петербурге обсудили вузовскую подготовку кадров для "оборонки". Этот вопрос обсудили на пресс-конференции чиновников Смольного и председателя Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти, ректора Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексея Демидова. Об этом 7 февраля пишет РБК.

Как заявил Демидов, перед вузами теперь возникли новые задачи, сейчас решается вопрос подготовки соответствующих кадров. Также в Петербурге могут появиться новые образовательные программы, связанные с беспилотной авиацией. Но речь идет о гражданском сегменте, а не военном.

Ранее в здании СПбГУПТД на Вознесенском вспыхнул пожар. С огнём борются пожарные, также у здания заметили сотрудников полиции.

Фото: Piter.tv

