Программы по "военной повестке" появятся в вузах Петербурга

Стало известно, что в Петербурге обсудили вузовскую подготовку кадров для "оборонки". Этот вопрос обсудили на пресс-конференции чиновников Смольного и председателя Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти, ректора Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексея Демидова. Об этом 7 февраля пишет РБК.
Как заявил Демидов, перед вузами теперь возникли новые задачи, сейчас решается вопрос подготовки соответствующих кадров. Также в Петербурге могут появиться новые образовательные программы, связанные с беспилотной авиацией. Но речь идет о гражданском сегменте, а не военном.
Ранее в здании СПбГУПТД на Вознесенском вспыхнул пожар. С огнём борются пожарные, также у здания заметили сотрудников полиции.
Фото: Piter.tv
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