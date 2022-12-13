В здании СПбГУПТД на Вознесенском вспыхнул пожар

Всех студентов вуза экстренно эвакуировали.

В понедельник, 6 января, в корпусе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД ) на Вознесенском проспекте произошёл пожар. Об этом сообщил источник Piter.TV.

На место уже прибыли сотрудники экстренных служб, которые эвакуировали из здания всех студентов. С огнём борются пожарные, также у здания заметили сотрудников полиции.

На время локализации возгорания движение перекрыто движение на Вознесенском проспекте. У участка постепенно скапливается пробка.

Фото и видео: Piter.TV