СПбГУ и Ленобласть заключили соглашение о сотрудничестве

В вузе будут готовить кадры для образовательных организаций 47-ого региона.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) подписал соглашение с комитетом по образованию Ленобласти. Как сообщила пресс-служба ведомства, вуз намерен заняться подготовкой кадров кадры для образовательных организаций 47-ого региона.

Документ скрепили подписями председатель Комитета общего и профессионального образования Ленбласти Вероника Реброва и первый проректор по молодежной политике и организации приема СПбГУ Александр Бабич.

Согласно договорённостям, студенты петербургского вуза смогут заключить договор о целевом обучении с организациями Ленобласти, которые обеспечат их трудоустройством. Кроме того, студенты будут проходить практику в компании-заказчике целевого обучения.

Ранее мы сообщили о том, что на 11 автобусных маршрутах в Ленобласти обновлён подвижной состав.

Фото: Комитет по образованию Ленинградской области