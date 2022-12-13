На 11 автобусных маршрутах в Ленобласти обновлён подвижной состав

Средства на закупки транспорта выделили в рамках программ "Развитие транспортной системы Ленобласти" и "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области".

На 11-ти маршрутах в пяти районах Ленинградской области обновлён подвижной состав. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на председателя областного Комтранса Михаила Присяжнюка.

Новые автобусы курсируют по дорогам Гатчинского, Ломоносовского, Кировского, Тосненского и Всеволожского районов. Руководитель напомнил, что перевозчикам предоставляются субсидии из регионального бюджета, которые можно направить на низкопольные автобусы и транспорт на газе. Средства предоставляются в рамках госпрограмм "Развитие транспортной системы Ленобласти" (в 2023 году выделено 65 млн рублей) и "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (в 2023 году выделено 57 млн рублей).

В данный момент на маршруты №№631, 521, 529, 105А, 181 запущены низкопольные автобусы марки LOTOS. Старые модели ПАЗ №№688, 528, 529 заменили на более современные ПАЗ NEXT не старше пяти лет. В Кудрово по маршрутам №692 и №596А курсируют автобусы Volgabus 2023 года выпуска, работающие на сжиженном природном газе.

Ранее мы сообщили о том, что производство яиц в Ленобласти достигло более 800 млн штук с начала года.

Фото: Правительство Ленобласти