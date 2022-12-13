Производство яиц в Ленобласти достигло более 800 млн штук с начала года

За первый квартал 2023 года в регионе произведено более чем на 1 млн яиц больше, чем за тот же период 2022-ого.

В I квартале 2023 года в Ленинградской области было произведено 840 млн яиц, что превышает показатели 2022-ого года на 1,1 млн штук. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Как добавили представители комитета по АПК, уже более 10-ти лет становится первым в РФ регионом по производству белых яиц белого цвета, количество которых составляет 60% от общего числа. Это особенно актуально перед Пасхой.

Кроме того, жители Ленобласти обеспечены яйцами на 590%. Регион по-прежнему лидирует по поставкам свежих яиц и продукции их переработки как по РФ, так и за рубеж.

Ранее мы сообщили о том, что более 26 млн рублей выделили на капремонт домов в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Александр Дрозденко