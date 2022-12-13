Более 26 млн рублей выделили на капремонт домов в Ленобласти

На данный момент в региональную программу входят 12 тыс. домов.

В течение последних девяти лет на капремонт в Ленобласти было выделено свыше 26 млрд рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург".

По информации портала "Реформа ЖКХ", на данный момент в рамках капитального ремонта в 47-ом регионе выполнено или находится в работе свыше15 тыс. мероприятий. На данный момент в региональную программу входят 12 тыс. домов. До 2043 года в них проведут более 133 тыс. работ.

В каждом из жилых объектов нужно выполнить ремонтные работы на крышах, а также в системах горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти газифицированы две деревни в Ломоносовском районе.

Фото: Piter.TV (носил иллюстративный характер)