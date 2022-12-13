В Ленобласти газифицированы две деревни в Ломоносовском районе

Новые газовые сети создали техническую возможность подключения 87 домовладений.

В Ленинградской области газифицированы две деревни в Ломоносовском районе: Куттузи и Алакюля. Распределительные газопроводы протяженностью более 14 километров построены компанией "Газпром газораспределение Ленинградская область", рассказали в администрации Ленобласти.

Сети запитаны от межпоселкового газопровода, который проходит от газораспределительной станции "Большевик ГПЗ" до деревень Алакюля, Рапполово, Тиммолово, Капорское, Пигелево, Куттузи и поселка Ропша. Новые газовые сети создали техническую возможность подключения 87 домовладений.

В деревнях Рапполово и Тиммолово газопроводы уже построены. До конца 2023 года распределительные сети планируется проложить в деревнях Капорское, Пигелево и Кемпелево.

Фото: администрация Ленобласти