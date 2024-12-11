СПбГПМУ вошёл в рейтинг лучших медвузов мира

Рейтинг составляли специалисты британского журнала Times Higher Education.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) вошёл в рейтинг лучших вузов мира по версии британского журнала Times Higher Education, специализирующегося на вопросах высшего образования.

Как отметили в пресс-службе СПбГПМУ, рейтинг World University Ranking является одним из самых авторитетных в сфере высшего образования и науки. В этом году аналитики составили списки ведущих университетов мира по 11 направлениям. Педиатрический университет оказался в группе "Медицина и здравоохранение" вместе с ещё 20 российскими вузами. Авторы рейтинга отметили высокое качество преподавания и растущую публикационную активность СПбГПМУ.

Ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов подчеркнул, что университет на протяжении нескольких лет занимает первое место по индексу научного цитирования среди всех медицинских вузов России, а количество публикаций не уменьшается, даже несмотря на международную обстановку.

Ранее Piter.TV сообщал, что врачи Педиатрического университета сохранили слух мальчику из Ингушетии.

Фото: ВКонтакте / Педиатрический университет | СПбГПМУ