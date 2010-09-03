Врачи Педиатрического университета сохранили слух мальчику из Ингушетии

Ребенок болел отитами на протяжении 3 лет.

Врачи Педиатрического университета в Петербурге борются за сохранение слуха семилетнего мальчика из Ингушетии. Об этом 16 июля пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на вуз.

Отмечается, что ребенок болел отитами на протяжении 3 лет. С болезнью удалось справиться, однако любой насморк у него заканчивался гнойным отитом.

В ходе обследования мы обнаружили гнойное отделяемое, отдавленную перепонку без контуров и грануляционный полип – разрастание воспаленной слизистой. Пресс-служба Педиатрического университета

Совместное решение врачей Ингушетии и Петербурга о госпитализации в федеральный центр приняли вовремя, и слух мальчику удалось сохранить.

Ранее мы рассказывали о том, что в реанимации Педиатрического университета спасают годовалую девочку, утонувшую дома в ванне.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)