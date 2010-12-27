"Карабелка" незаконно сдавала в аренду государственные зданий

В отношении должностного лица университета вынесено два постановления.

Прокуратура Санкт-Петербурга вынесло постановление административных дел в отношении государственный морской технический университет (ФГБОУ СПбГМТУ), который незаконно сдавал в аренду государственную собственность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Нарушение было выявлено в ходе проверки, после которой стало известно, что здание университетского "корпуса У" (Ленинский проспект, 101) сдается под аренду нескольким коммерческим организациям без надлежащей документации, являясь при этом госсобственностью.



По закону университет не имеет права распоряжаться имуществом государства, поэтому в отношении арендаторов было возбуждено пять административных дел, а также вынесено два постановления в отношении должностного лица университета. Теперь ректору ВУЗа предстоит устранить все нарушения.



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