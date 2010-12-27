Парламентарии вновь просят Беглова выкупить ДК Горького

Собственник снизил стоимость объекта и готов продать его в рассрочку.

Петербургские парламентарии написали повторное обращение к врио губернатора города Александру Беглову с просьбой о выкупе ДК им. Горького. Об этом сообщает пресс-служба председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока.



Депутат располагает информацией, что нынешний собственник здания, Ленинградская Федерация Профсоюзов, готов продать здание за 600 млн рублей. Вдобавок к этому ЛФП рассматривает вариант рассрочки, при которой ежемесячный платеж составит 17 млн рублей. С учетом этих обстоятельств чиновники вновь обратились к главе города.



Парламентарии опасаются, что памятник архитектуры после продажи попадет в частные руки, потеряет исторический облик и станет коммерческой площадкой. В прошлый раз врио отказал депутатам, отметив высокую рыночную стоимость объекта (на тот момент 651,6 млн рублей).



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