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Парламентарии вновь просят Беглова выкупить ДК Горького
Сегодня, 14:12
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Rybka123
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Парламентарии вновь просят Беглова выкупить ДК Горького

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Собственник снизил стоимость объекта и готов продать его в рассрочку.

Петербургские парламентарии написали повторное обращение к врио губернатора города Александру Беглову с просьбой о выкупе ДК им. Горького. Об этом сообщает пресс-служба председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока.

Депутат располагает информацией, что нынешний собственник здания, Ленинградская Федерация Профсоюзов, готов продать здание за 600 млн рублей. Вдобавок к этому ЛФП рассматривает вариант рассрочки, при которой ежемесячный платеж составит 17 млн рублей. С учетом этих обстоятельств чиновники вновь обратились к главе города. 

Парламентарии опасаются, что памятник архитектуры после продажи попадет в частные руки, потеряет исторический облик и станет коммерческой площадкой. В прошлый раз врио отказал депутатам, отметив высокую рыночную стоимость объекта (на тот момент 651,6 млн рублей). 

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Фото: wikimedia.com
 

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Теги: дк горького , закс , лфп
Категории: Лента новостей Новости СПб

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