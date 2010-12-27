Заслуженный архитектор поддержал проект намывных островов в Петербурге

Арбитражный суд первой инстанции удовлетворил иск "Зингер Девелопмент" к Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга, который долгое время отказывался согласовать проект компании по созданию намывных островов в дельте Невы. Об этом сообщает издание "Невские новости".

Генеральный план Санкт-Петербурга предполагает создание намывных территорий площадью от 800 до 1000 гектаров. Эксперты называют этот проект одним из главных городских приоритетов.

На искусственных островах, которые должны появиться в дельте Невы, планируется разместить жилые комплексы и объекты коммерческой недвижимости. Член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженный архитектор России Никита Явейн уже дал проекту положительную оценку.

По его словам, решение о развитии намывных территорий было принято десять лет назад. При этом использовать их следует аккуратно, и не только для жилья. Архитектор полагает, что правильнее всего создать новый деловой центр по аналогии с Москва-Сити. Это позволит существенно разгрузить исторический центр города:

"Для Петербурга это вообще вопрос жизни. Необходимо создать некое альтернативное привлекательное место. И ничего другого, как расположить его на намыве, на островах, я предположить не могу. Все остальное будет не престижно", - утверждает Явейн.

По словам архитектора, после реализации проекта Западный скоростной диаметр (ЗСД) станет действительно диаметром и будет проходить по центру нового городского района.

Фото: Piter.TV, studio44.ru