Не Петербург, а область: Дрозденко выкупит ДК Горького

Ленобласть хочет создать на базе театра Центр искусств.

Губернатор Ленинградской области заявил, что Правительство собирается выкупить ДК имени Горького вместо Смольного. Здание необходимо области для выступлений местных театров.

Чиновник отметил, что финансирование стало возможно благодаря средствами от федерации профсоюзов по региону. На базе ДК создадут центр искусств Ленинградской области.

Александр Дрозденко добавил, что на время ремонта в помещениях разместится театр "На Васильевском". Также в пространстве будут репетировать оркестры "Метелица" и "Таврический".

Фото: Piter.tv