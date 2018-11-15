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"Кировский завод" выплатит штраф за трещины и воду внутри ДК Горького
Сегодня, 12:36
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Rybka123

"Кировский завод" выплатит штраф за трещины и воду внутри ДК Горького

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Здание является объектом культурного наследия.

Кировский районный суд оштрафовал ПАО "Кировский завод" за некачественное содержание Дворца культуры имени И. И. Газа. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

В ходе заседания было установлено, что объект культурного наследия на проспекте Стачек, находится в неподобающем состоянии – подвальное помещение оказалось затоплено, вокруг здания нашли мусор, а на самом фасаде внутри ДК образовались трещины.

Суд обязал "Кировский завод", который является владельцем здания, выплатит 100 тысяч рублей и устранить нарушения.

Напомним, что ранее власти города отказались выкупать здание из-за его высокой рыночной стоимости.

Фото: wikimedia.com

Теги: дк горького, кировский завод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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