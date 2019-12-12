Специалисты рассказали, каких норм нет в законодательстве РФ.

СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи. Об этом сообщили в "РБК". Представляющих неустранимую угрозу родителей из семьи могут "убирать"из семьи. На данный момент в стране подобной нормы нет. Судебные инстанции отказывают в выселении родителя, лишенного прав, который, например, злоупотребляет алкоголем.

Также эксперты предложили реформировать систему опеки и устройства детей, оставшихся без попечения. Забирать ребенка станет последней мерой воздействия. В большинстве случаев, если это будет необходимо, то несовершеннолетнего не будут отдавать в детдом. Его направят на воспитание близким людям или родственникам. Возврат в семью возможен, если не совершены преступления против жизни,здоровья, половой неприкосновенности. Сейчас же в Семейном кодексе есть только возможность подать иск о лишении родительских прав. В документе ничего не говорится о помощи семье.

Ранее Piter.tv писал о том, что опубликован проект закона о домашнем насилии в России.

Фото: Piter.tv

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