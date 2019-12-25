В Петербурге значительно уменьшилось количество ДТП после введения платной парковки

Также нововведение уменьшило время ожидания экстренных служб и предоставило преимущество общественному транспорту.

В центре Северной столицы значительно сократилось число ДТП после введения платной парковки. Об этом рассказала пресс-служба городского Комитета по транспорту.

Кроме того, такая мера позволила уменьшить время ожидания экстренных служб и дало преимущество движению общественного транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что платной парковки в Петербурге увеличится на 56 улиц с 1 июля. Ее введут в МО "Литейный", "Владимирский", "Лиговка-Ямская" и "Смольнинское". В общей сложности там появится около 4 тыс. машиномест.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха