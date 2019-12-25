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В Петербурге значительно уменьшилось количество ДТП после введения платной парковки
Сегодня, 14:22
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В Петербурге значительно уменьшилось количество ДТП после введения платной парковки

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Также нововведение уменьшило время ожидания экстренных служб и предоставило преимущество общественному транспорту.

В центре Северной столицы значительно сократилось число ДТП после введения платной парковки. Об этом рассказала пресс-служба городского Комитета по транспорту.

Кроме того, такая мера позволила уменьшить время ожидания экстренных служб и дало преимущество движению общественного транспорта. 

Ранее мы сообщили о том, что платной парковки в Петербурге  увеличится на 56 улиц с 1 июля. Ее введут в МО "Литейный", "Владимирский", "Лиговка-Ямская" и "Смольнинское". В общей сложности там появится около 4 тыс. машиномест. 

Фото: Telegram /  Начальник транспортного цеха

Теги: дтп, комтранс спб, платная парковка, санкт-ппетербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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