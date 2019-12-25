СПБ Биржа возобновила торги после технического сбоя

Причины возникших неполадок пока не уточняются.

Торговля ценными бумагами на СПб Бирже возобновилась в 9:30 по московскому времени, сообщила пресс-служба биржи. Торги начнутся спустя 2,5 часа после возникновения технических сбоев. Причины возникших неполадок пока не уточняются.

Пресс-служба добавила, что участники торгов имеют право отозвать ранее поданные заявки. С 22 февраля продолжительность торговой сессии на СПб Бирже была увеличена до 23:50. До этого инвесторы могли совершать сделки с 10:00 до 19:00, увеличение времени сессии было произведено по запросу инвесторов.

Кроме того, с 1 февраля биржа начала проведение торгов в выходные дни — субботу и воскресенье. Такое решение было принято также по просьбе участников рынка. Торги в выходные проходят с 10:00 до 19:00 по московскому времени, однако планируется их продление до 23:50.

Ранее мы сообщили о том, что объем торгов на СПБ Бирже увеличился более чем в семь раз.

Фото: spb_exchange