Объем торгов на СПБ Бирже увеличился более чем в семь раз

Всего было заключено 27 310 сделок, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущие выходные (10 927 сделок 8 и 9 февраля).

Объем торгов на Петербургской бирже за прошедшие выходные, 15 и 16 февраля, вырос в 7,3 раза, достигнув отметки в 375,63 млн рублей, тогда как неделю ранее, 8 и 9 февраля, этот показатель составлял 51,36 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба биржи.

Всего было заключено 27 310 сделок, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущие выходные (10 927 сделок 8 и 9 февраля). Количество активных участников торгов (брокеров) увеличилось до шести.

Торговая сессия в субботу и воскресенье проходила с 10:00 до 19:00 по московскому времени. В этот период маркетмейкеры обеспечивали ликвидность по каждой ценной бумаге.

Фото: spb_exchange