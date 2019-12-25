СПБГУ решил заключить контракт со "Студией 44" на проектирование ряда корпусов

Его сумма – 430 млн рублей.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПБГУ) решил заключить контракт с ООО "Архитектурное бюро "Студия 44" на проектирование ряда корпусов на территории развития университета. Таковы итоги закупки, размещенной СПБГУ.

В ее документации отмечается: для участия в конкурсе была подана 1 заявка (от "Студии 44"), она была признана соответствующей требованиям.

Поэтому конкурсная комиссия рекомендовала заключить контракт на 430 миллионов рублей именно с этим архитектурным бюро.

В рамках предстоящих работ предполагается создать генеральный план всего комплекса, проектную документацию. В частности, в документации закупки говорится об учебных, учебно-лабораторных корпусах, обсерватории, академической гимназии.

Как сообщало ранее Piter.tv, Ленобласть получит парк роботов от СПБГУ.

Фото: Piter.tv